Polizeihund stöberte mutmaßlichen Einbrecher in Wien auf

Ein Polizeidiensthund hat am Montag im 1. Bezirk einen mutmaßlichen Wohnungseinbrecher aufgestöbert, berichtete die Wiener Polizei am Dienstag in einer Aussendung.

Ein Zeuge hatte Beamte des Stadtpolizeikommandos Innere Stadt alarmiert, weil er einen vermutlichen Einbruch in die Nachbarwohnung, eine Kanzlei, beobachtete. Bei der Ankunft der Polizisten wurde der Tatverdächtige noch in der Wohnung vermutet. Deshalb kam der Polizeidiensthund zum Einsatz - ebenso wie die WEGA.

Mann von Polizeihund in Wien aufgestöbert

Das Tier stöberte den Tatverdächtigen unter einem Schreibtisch versteckt auf. Er leistete den Anweisungen der Beamten nicht Folge, weshalb er von WEGA-Beamten gesichert wurde. Der Mann wurde ohne Widerstand festgenommen. Der Tatverdächtige ist ein 58-jähriger Österreicher. Er gab in seiner Einvernahme Geldprobleme als Motiv für die Tat an. Das mutmaßliche Tatwerkzeug wurde ebenso sichergestellt wie Handschuhe und eine Wollhaube. Mit den weiteren Ermittlungen wurde das Landeskriminalamt Wien betraut, so die Landespolizeidirektion Wien in der Aussendung.

©LPD Wien

©LPD Wien