Polizeihubschrauber über Wien-Favoriten forschte Dealer aus

Die Wiener Polizei konnte am Dienstag zwei mutmaßliche Drogendealer festnehmen. Bei einem Mann musste sogar ein Polizeihubschrauber angefordert werden, der den Mann aus der Luft ausmachte.

Am Dienstag gegen 20:30 Uhr führten Polizeibeamte in Wien-Favoriten eine Amtshandlung in einer Wohnung durch, nachdem Suchtgiftgeruch wahrgenommen worden war. Als der 17-jährige Tatverdächtige die Polizisten wahrnahm, flüchtete er über das Vordach aus der Wohnung und versteckte sich im Abluftschacht des Wohnhauses. Aufgrund dessen wurde der Polizeihubschrauber hinzugezogen, der das Versteck des 17- Jährigen mittels Wärmebildkamera ausfindig machen konnte. Über eine Feuerwehrdrehleiter wurde der junge Mann schlussendlich von Polizisten der WEGA nach unten gebracht und festgenommen. 831,77 Gramm Cannabis und 58,30 Gramm Cannabisharz wurden sichergestellt.