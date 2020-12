Polizeigewalt bei der Klimademo in Wien laut Amnesty folgenlos

Auch nach über eineinhalb Jahren würden die Betroffenen der Polizeigewalt während einer Klimademo in Wien noch immer auf eine strafrechtliche Aufklärung warten, kritisierte Amnesty International am Mittwoch.

Vorwürfe von Polizeigewalt nach Demo

Nach der Auflösung einer Demo von Klimaaktivisten am 31. Mai des Vorjahres waren Vorwürfe von Polizeigewalt gegen die Demonstranten laut geworden. Ein Verfahren wurde Anfang November 2020 diversionell erledigt. Der Fahrer eines Polizeibusses, der angefahren war, als Beamte den Kopf eines Aktivisten unter dem Wagen fixiert hatten, bekam eine Geldbuße auferlegt. Wie Nina Bussek, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wien, am Dienstag sagte, ist beim Verfahren zu zwei Polizisten der Vorhabensbericht fertig und liegt bei der Oberstaatsanwaltschaft. Zum Rest werde noch ermittelt. Dabei geht es um heftige Schläge gegen einen in Bauchlage von mehreren Beamten fixierten Demonstranten.