Polizeieinsatz vor Bierlokal in Wien-Josefstadt: Festnahme

Am Donnerstagabend kam es vor einem Biergeschäft in Wien-Josefstadt, das durch den Prozess gegen die Grüne Klubobfrau Sigrid Mauer Bekanntheit erlangte, zu einem Polizeieinsatz.

Betrunkener vor Bierlokal in Wien-Josefstadt festgenommen

Danach dürfte er eine Fensterscheibe in einem Wohnhaus gegenüber eingeschossen haben. Die einschreitenden Beamten soll er auf das Übelste beschimpft haben, was ihm neben der Nötigung und der Sachbeschädigung auch eine Anzeige wegen Anstandsverletzung einbringen dürfte. Die Hintergründe der Auseinandersetzung zwischen dem augenscheinlich Alkoholisierten und dem Passanten waren zunächst unklar.

Bierwirt und Maurer vor Gericht

Dass es sich - wie von "Heute" kolportiert - bei dem Festgenommenen um Maurers Prozessgegner, den Betreiber des Bierlokals, handeln soll, bestätigte Eidenberger nicht. Der Bierwirt und Maurer hatten einander erst am 11. September vor Gericht getroffen. Der Mann bezichtigt die Grüne Mandatarin der üblen Nachrede, nachdem Maurer via sozialen Netzwerken eine private Facebook-Nachricht mit obszönem Inhalt veröffentlicht hatte, die sie tags zuvor vom Account des Bierwirten bekommen hatte. Darin beschuldigte sie den Geschäftsbesitzer namentlich, dass dieser ihr die Nachricht geschickt habe, was dieser leugnet.