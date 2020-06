Polizeiautos beschädigt und Radarbox angezündet: Aktivisten unter Verdacht

Anfang der Woche wurden in Wien die Fensterscheiben mehrerer Polizeiautos eingeschlagen und eine Radarbox in Brand gesetzt. Zu den Tätern hatte man bislang keine Spur, nun tauchte jedoch ein Bekennerschreiben im Internet auf.

In Wien sind Anfang der Woche an verschiedenen Orten drei Polizeiautos und eine Radarbox von Unbekannten beschädigt worden. Im Internet tauchte ein Schreiben auf, in dem sich Aktivisten zu Attacken auf zwei Streifenwagen in der Nacht auf Montag bekannten.