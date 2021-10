Polizei Wien sucht Rekruten mit Migrationshintergrund

Die Polizei sucht jährlich allein in Wien rund 600 neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Seit 2007 bemüht sich die Wiener Polizei gezielt Wiener mit Migrationshintergrund für die Polizeiarbeit anzuwerben.

Gestern besuchte Vizebürgermeister und Integrationsstadtrat Christoph Wiederkehr die Veranstaltung „Wien braucht dich!“ im Amtshaus Floridsdorf. "Wien ist eine Stadt der Vielfalt und diese Vielfalt wollen wir in allen Lebensbereichen abbilden. Die langjährige und erfolgreiche Kooperation zwischen der Stadt und der Wiener Polizei ist dafür ein Vorzeigeprojekt. Menschen mit Migrationshintergrund bringen nicht nur unterschiedliche Erfahrungen, sondern vor allem Sprachkenntnisse mit, die in der Polizei- und Aufklärungsarbeit von Vorteil sind", so Wiederkehr.