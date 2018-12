Polizei Wien sucht nach Bankomatkarten-Dieb

Ein Bankomatkartendieb erbeutete im August in Wien-Leopoldstadt und Wien-Döbling rund 600 Euro. Die Polizei bittet nun nach Hinweisen.

Ein 22-jähriger Mann verlor am 5. August 2018 in der Graffgasse im 10. Wiener Bezirk seine Geldbörse und erstattete daraufhin Verlustanzeige. Tags darauf, am 6. August 2018, bemerkte er zwei Behebungen von seiner Bankomatkarte, wobei bei einem Bankomat im 2. Bezirk 200 Euro, bei einem Bankomat im 19. Bezirk 400 Euro behoben worden waren.