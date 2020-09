Polizei Wien schnappte Hoteleinbrecher

Die Wiener Polizei konnte einen Mann festnehmen, der in den letzten zwei Jahren mehrmals in Hotelzimmer eingebrochen und Schmuck sowie Bargeld gestohlen haben soll.

Der Verdächtige soll von 2018 bis 2020 in Wien und Salzburg mit einem Spezialwerkzeug in mehrere Hotelzimmer eingebrochen sein und Schmuck sowie Bargeld gestohlen haben. Dabei hinterließ der Profi keine Spuren. Die Schadenshöhe bewegt sich bei rund 100.000 Euro. Der mutmaßliche Täter befindet sich in einer Justizanstalt.