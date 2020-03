Polizei Wien legt Kokain-Dealern das Handwerk

Die Wiener Polizei konnte Anfang März drei mutmaßliche Kokaindealer festnehmen. Das Trio besaß dabei auch zwei illegale Faustfeuerwaffen.

Die Wiener Polizei konnte am 1. März 2020 in zwei Wohnungen in Wien-Favoriten und Wien-Simmering drei mutmaßliche Suchtmittelhändler festnehmen. Daneben stellten die Beamten auch rund 2.700 Euro in bar sicher.