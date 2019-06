Polizei Wien fasst vier Drogendealer während Heroinübergabe

Bereits im Dezember konnte die Polizei Wien vier Drogendealer nach umfangreichen Ermittlungen festnehmen.

Bei der Übergabe von acht Kilo Heroin haben Beamte des Landeskriminalamts Wien, Außenstelle Zentrum Ost, in Vösendorf vier Männer erwischt. Die Drogen wurden sichergestellt, die Dealer im Alter zwischen 32 und 43 Jahren festgenommen. Der Amtshandlung waren umfangreiche Ermittlungen in Zusammenarbeit mit dem Bundeskriminalamt vorausgegangen.

Polizei stellt Heroin und Bargeld sicher

Neben den acht Kilo Heroin konfiszierten die Kriminalisten auch 9.400 Euro in bar sowie ein Schmuggelfahrzeug. Bei den Verdächtigen handelte es sich um zwei Serben, einen Ukrainer und einen aserbaidschanischen Staatsbürger. Der Zugriff erfolgte bereits am 13. Dezember, wurde aber erst jetzt bekanntgemacht. Die Dealer befinden sich in einer Justizanstalt.