Polizei und Heer griffen 79 Asylsuchende an Grenze auf

Im Burgenland sind am Sonntag 79 Asylsuchende aufgegriffen worden. Das Bundesheer sowie die Polizei samt Hubschrauber standen dabei im Einsatz.

Schauplatz der Aufgriffe war der Raum Nikitsch (Bezirk Oberpullendorf), wie Bundesheer-Sprecher Michael Bauer via Twitter mitteilte. An der Aktion war neben dem Heer auch die Exekutive beteiligt. Unterstützung gab es laut ORF aus der Luft, ein Polizeihubschrauber war bis in die Mittagsstunden unterwegs.