Polizei sucht Taschendieb in Wiener Neudorf und Mödling

Die niederösterreichische Polizei fahndet nach einem Mann, der Anfang Dezember eine Geldbörse in Mödling gestohlen haben soll.

Ein bislang unbekannter Täter stahl am 3. Dezember 2018 gegen 10.00 Uhr in einem Lebensmittelfachgeschäft in Mödling eine Geldbörse samt Inhalt. In weiterer Folge führte der Unbekannte noch am selben Tag zwei Bargeldbehebungen in Wiener Neudorf und in Mödling durch. Bei diesen behob er einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag.