Dieser Mann soll mehrere Parfums in Drogeriegeschäften in St. Pölten gestohlen haben. Die Polizei bittet um Hinweise.

Dieser Mann soll mehrere Parfums in Drogeriegeschäften in St. Pölten gestohlen haben. Die Polizei bittet um Hinweise. ©LPD N/PI St. Pölten-Spratzern

Dieser Mann soll mehrere Parfums in Drogeriegeschäften in St. Pölten gestohlen haben. Die Polizei bittet um Hinweise. ©LPD N/PI St. Pölten-Spratzern

Polizei sucht mutmaßlichen Parfum-Dieb in St. Pölten

Die Polizei fahndet nach einem Mann, der am 9. und 10. August 2021 in drei Filialen einer Drogeriemarktkette in St. Pölten mehrere Parfums, mit einem Gesamtwert eines vierstelligen Eurobetrags, gestohlen haben soll.

Ein bislang unbekannter Täter stahl am 9. und 10. August 2021 in drei Filialen einer Drogeriemarktkette im Stadtgebiet von St. Pölten mehrere hochpreise Parfums im Gesamtwert eines niedrigen vierstelligen Eurobetrages.

Polizei St. Pölten-Spratzern bittet um Hinweise zu Parfum-Dieb

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft St. Pölten ergeht das Ersuchen um Veröffentlichung der angefügten Lichtbilder des Beschuldigten in den Medien. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion St. Pölten-Spratzern unter der Telefonnummer 059133-3194 erbeten.