Polizei störte Drogendeal und löste damit komplettes Chaos aus

Bei einer Polizeikontrolle in Oberösterreich raubte ein Drogendealer einem anderen Autofahrer mit Gewalt sein Fahrzeug und flüchtete. Seine Komplizin versuchte ebenfalls zu flüchten, landete mit ihrem Pkw jedoch im Graben.

Ein Drogendealer hat Sonntagabend in Asten (Bezirk Linz-Land) während einer Polizeikontrolle einem anderen Lenker mit Waffengewalt sein Auto geraubt und ist damit geflüchtet. Eine Großfahndung nach dem Mann, vermutlich einem 27-jährigen Italiener, blieb ohne Erfolg. Seine 25-jährige Komplizin unternahm einen Fluchtversuch mit dem eigenen Auto. Dieser endete aber im Graben und letztlich für die Frau in der Justizanstalt Steyr, wie die Polizei berichtete.

25-Jährige nach missglücktem Fluchtversuch festgenommen

Die Beamten waren gerufen worden, weil auf einem Parkplatz ein Auto mit laufendem Motor abgestellt war. Sie wollten die Dokumente der beiden Insassen, die ausgestiegen waren, überprüfen. Dabei stellte sich heraus, dass der Pass des Mannes gefälscht war. Seine Begleiterin, eine 25-Jährige ohne festen Wohnsitz, verwickelte sich im Gespräch mit den Polizisten mehrmals in Widersprüche. Plötzlich sprang die Frau zurück in den Wagen, stieg aufs Gas und versuchte zu flüchten. Sie fuhr über eine Parkplatzeinfriedung und landete in einem Graben. Die Polizisten holten sie aus dem Auto und nahmen sie fest. Die 25-Jährige wehrte sich dabei so heftig, dass zwei Beamte leicht verletzt wurden.