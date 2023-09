Polizei stoppte Raser mit jeweils rund 200 km/h

In der Nacht auf Montag sind Raser von der Polizei gestoppt worden.

Die Polizei hat in der Nacht auf Montag in Oberösterreich und in Kärnten insgesamt drei Raser gestoppt, die jeweils mit rund 200 Stundenkilometer unterwegs gewesen waren. Den Männern im Alter von 20, 24 und 34 Jahren wurden jeweils die Führerscheine an Ort und Stelle vorläufig abgenommen, berichteten die Landespolizeidirektionen Oberösterreich und Kärnten in Aussendungen.

34-Jähriger mit über 200 km/h auf A1 unterwegs

So war ein 34-jähriger Türke gegen 23.55 Uhr auf der A1 bei Enns mit mehr als 200 Stundenkilometer in Richtung Amstetten unterwegs. Bereits eine Stunde zuvor hatten Polizisten ebenfalls auf der A1 einen 20-jährigen Rumänen in einer 100er-Zone mit 199 km/h gemessen.

Ein 24-jähriger Klagenfurter beschleunigte auf der A2 im Gemeindegebiet von Krumpendorf am Wörthersee ausgerechnet vor einer Zivilstreife der Polizei. Diese nahm die Verfolgung des in Richtung Villach fahrenden Fahrzeugs auf und konnte erst im Bereich Pörtschach am Wörthersee eine Geschwindigkeitsmessung vornehmen, die abzüglich Messtoleranz 197 km/h zeigte. Der Lenker sei unter Gefährdung weiterer Verkehrsteilnehmer in Pörtschach-Ost abgefahren und konnte erst auf der B83 angehalten werden.