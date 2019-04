Polizei stoppte Drogenlenker in NÖ: 34-Jähriger hatte Führerschein-Fälschung

Bei einer Polizeikontrolle im Bezirk Mödling flog ein 34-jähriger Pkw-Lenker auf, der einen gefälschten Führerschein bei sich hatte. Zudem stand der Mann unter Drogeneinfluss.

Die Polizei hat am Dienstagabend bei einer Kontrolle in Guntramsdorf (Bezirk Mödling) einen Drogenlenker mit einem gefälschten Führerschein ertappt. Im Pkw entdeckten die Beamten elf Gramm Cannabiskraut. Den Erhebungen zufolge war der Führerschein im Juni 2018 in der Slowakei gestohlen worden. Der 34-Jährige gab an, die gefälschte Lenkberechtigung in der Slowakei gekauft zu haben.