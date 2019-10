Polizei stellte knapp 2 Kilo Kokain in Wien sicher

Der Wiener Polizei gelang bereits am vergangenen Sonntag ein Schlag gegen den organisierten Drogenverkauf. Knapp zwei Kilo Kokain konnten sichergestellt werden.

Auf Grund intensiver Ermittlungen ist es den Beamten des LKA Wiens gelungen zwei 24- und 25-jährige Serben wegen des Verdachts des Sichtgifthandels in großem Ausmaß in Wien-Penzing und Rudolfsheim-Fünfhaus auszuforschen. In den beiden Wohnungen der Tatverdächtigen konnten insgesamt rund 1,7 kg Kokain, 62 g Cannabis und Bargeld in Höhe von € 5.165,- sichergestellt werden. Die beiden Männer befinden sich in Haft.