Polizei startet im Dezember mit Gesichtserkennung

Bereits ab Dezember will das Bundeskriminalamz (BK) bei schweren Straftaten eine biometrische Gesichtsfeldanalyse als Beweismethode zum Einsatz bringen.

Zuvor habe es ein internationales Ausschreibeverfahren gegeben, erzählte Schmid. Die Software dieser Firma werde bereits in mehreren EU-Staaten verwendet. Auch in die EU-Zentralsysteme werde sie derzeit integriert: Das EU-Parlament stimmte am Montag einer besseren Vernetzung der Sicherheitsdatenbanken in der EU zu. Den neuen Regeln zufolge sollen Grenzschutz- und Polizeibeamte nun künftig mit einem Klick alle EU-Informationssysteme abfragen können. Zudem soll ein gemeinsamer Dienst Fingerabdrücke und Gesichtsbilder mit bestehenden Datenbanken abgleichen. Die neuen Regeln umfassen etwa das Schengen-Informations-System, die Fingerabdruck-Datenbank Eurodac und das Visa-Informationssystem. “Unsere Zielrichtung ist aber eine andere”, meinte Schmid.