Polizei sprengte in Wien einen Drogenring

Die Wiener Polizei hat mit Unterstützung der WEGA und des TOP-Teams in Wien-Döbling und Wien-Brigittenau zahlreiche Drogendealer ausfindig gemacht und drei Suchtmittelhändler festgenommen.

Die Polizei berichtete am Donnerstag über abgeschlossene Ermittlungen des Landeskriminalamts, Außenstelle Zentrum Ost, seit Mai gegen eine Dealerbande und deren Abnehmer. Mehrere Einheiten haben demnach im September in der Brigittenau und in Döbling Zugriffe durchgeführt. Es wurden dabei insgesamt vier Frauen und drei Männer

(Alter: 21–32 Jahre, StA.: Österreich und Serbien) festgenommen und 55 Gramm Kokain sowie 460 Gramm vermutlich Cannabiskraut sichergestellt.