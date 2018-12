Polizei schützt Wiener Tierschutzhaus in der Silvesternacht

In der Silvesternacht werden zehn Polizisten samt Diensthunde sowie drei Streifenwagen das Wiener Tierschutzhaus in Vösendorf und seine tierischen Bewohner vor zu lautem Feuerwerk und Böllern schützen.

Die Beamten werden aus dem angrenzenden Stadtbezirk Liesing abgestellt, informierte der Wiener Tierschutzverein (WTV) am Freitag in einer Aussendung. Weiters werden zwei Polizeistreifen aus dem Bezirk Mödling bei Bedarf zur Unterstützung kommen, betonte der WTV. Beim vergangenen Jahreswechsel hätten Hunderte Feiernde in der Nachbarschaft rund um den Kellerberg sowie auf angrenzenden Grundstücken und Parkplätzen “regelrechte Feuerwerksbatterien” aufgebaut und “aus allen Rohren” gefeuert. Das habe Berge an Müll sowie verängstige und panische Tiere zur Folge gehabt.