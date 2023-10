Polizei schnappte drei Schlepper an Grenze zu Slowakei

In Niederösterreich hat die Polizei mehrere Schlepper in Berg festgenommen, die 50 Personen in drei Fahrzeugen über die Grenze transportierten. Ein weiterer mutmaßlicher Schlepper wurde im Bezirk Mödling gefasst.

Binnen weniger Stunden konnte die Polizei am Freitag und in der Nacht auf Samstag in Berg im Bezirk Bruck a. d. Leitha mehrere mutmaßliche Schlepper schnappen.

Drei Schlepper in Berg festgenommen

Im Fahrzeug eines 42-jährigen slowakischen Staatsbürgers saßen laut Polizei auch vier unmündige Kinder, eine Frau sowie neun Männer. Es handelte sich um Syrer, die internationalen Schutz beantragten. Ein 48-jähriger Österreicher wollte am Samstag kurz nach Mitternacht mit einem Pkw nach Österreich einreisen. Bei der Grenzkontrolle beantragten seine sechs türkischen Mitfahrer, eine Frau und fünf Männer, Asyl. Kurz darauf wurden im Laderaum eines Kastenwagens eines 23-jährigen Rumänen 16 türkische Staatsbürger entdeckt. Die neun unmündigen Kinder, vier Frauen sowie drei Männer stellten ebenfalls Anträge auf internationalen Schutz.

Schlepper auch im Bezirk Mödling aufgegriffen

Eine weitere Schlepperfestnahme erfolgte am Sonntag in Hennersdorf im Bezirk Mödling. Ein Anrainer hatte aufgrund einer verdächtigen Wahrnehmung die Polizei verständigt. Ein Kleintransporter wurde angehalten und der 24-jährige moldawische Lenker vorläufig festgenommen. Er hatte 20 Personen an Bord. Die geschleppten türkischen Staatsbürger stellten keine Anträge auf internationalen Schutz und wurden nach Aushändigung einer Ausreiseverpflichtung durch das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl entlassen, so die Landespolizeidirektion.