Polizei schnappt Pkw-Einbrecher im Bezirk Mödling

In der Nacht auf Dienstag klickten für einen 28-Jährigen in Brunn am Gebirge die Handschellen, nachdem er mehrere Pkw beschädigt hatte.

Ein 28-Jähriger soll in der Nacht auf Dienstag in Brunn am Gebirge (Bezirk Mödling) die Scheiben mehrerer Pkw mit Steinen und Glasflaschen eingeschlagen haben.

Pkw-Einbrecher im Bezirk Mödling festgenommen

Der kroatische Staatsbürger wurde festgenommen, berichtete die Polizei. Dem Mann wurden neun versuchte Einbrüche in Autos mit einem Gesamtschaden im mittleren fünfstelligen Eurobereich angelastet.

Der Beschuldigte wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert. Er war nicht geständig.