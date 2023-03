Polizei schnappt Häftling nach zehn Jahren auf der Flucht

Ein flüchtiger Häftling ist nach zehn Jahren von der Polizei geschnappt worden. Der Gesuchte war zwischenzeitlich in Spanien untergetaucht.

Der Verurteilte, war von einem Ausgang am 9. Dezember im Jahr 2013 nicht mehr in die Justizanstalt Feldkirch in Vorarlberg zurückgekehrt.

Polizei schnappt flüchtigen Häftling in Linz

Am Samstag ist der 31-Jährige in Linz festgenommen worden. Eine Streife war am Samstag um 17.30 Uhr wegen eines Streites in die Hummelhofstraße gerufen worden, berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich am Montag. Die Beamten kontrollierten einen 31-Jährigen aus Gambia und stellten fest, dass es sich um den flüchtigen Strafgefangenen handelt.