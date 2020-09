Polizei räumte Zeltlager am Wiener Michaelerplatz

Die Wiener Polizei räumte am Dienstagmorgen das Zeltlager der Bewegung Extinction Rebellion am Wiener Michaelerplatz. Die Gruppe demonstrierte dort seit Sonntag für den Klimaschutz.

Seit Sonntagmorgen blockierten einige Aktivisten der Bewegung Extinction Rebellion (XR) den Michaelerplatz in der Wiener Innenstadt mit Zelten und Transparenten.

In den Morgenstunden kam es am Dienstag zur Räumung des Zeltlagers. Bei der Amtshandlung wurden die Identitäten sämtlicher dort anwesenden Personen festgestellt. Da die Identität von drei Personen nicht festgestellt werden konnte, wurden sie vorläufig festgenommen.

Noch mehrere Aktivisten vor Ort

Alle würden nach der Kampierverordnung angezeigt, es drohten Strafen von maximal 700 Euro. Vorfälle gab es bei der Räumung keine. Während die Unterschlupfe, in denen seit Sonntag mitten in der Innenstadt campiert worden war, verschwanden, blieben etliche Aktivisten an Ort und Stelle, Reden und Gesänge wurden wieder angestimmt.