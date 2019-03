Polizei NÖ forschte Diebes-Banden aus: Mehrere Festnahmen

Mehrere Einbrecher konnten nach umfangreichen Ermittlungen von der niederösterreichischen Polizei ausgeforscht und festgenommen werden. Ein Mann soll zudem in einen Mordversuch in der Schweiz verwickelt sein.

Von niederösterreichischen Ermittlern ausgeforschte Einbrecher sollen auch eine Bluttat in der Schweiz verübt haben. Einem 34-jährigen Moldawier wird nach Angaben vom Dienstag zur Last gelegt, einen Hausbesitzer im Kanton Thurgau mit einem Schraubenzieher in die Brust gestochen zu haben. Das Verbrechen hatte sich am 31. Oktober 2018 zugetragen.

Festgenommen wurde das Trio eine Woche vor Weihnachten nach einem Einbruch in Kematen a.d. Ybbs (Bezirk Amstetten), nachdem Beamte der örtlichen Polizeiinspektion auf das Auto der Männer, einen BMW mit moldawischem Kennzeichen, aufmerksam geworden waren. Die Wohnhauseinbrüche im Burgenland wurden den Angaben vom Dienstag zufolge in Weiden am See (Bezirk Neusiedl am See) verübt. Vom Diebesgut fehlt nach wie vor jede Spur. Das Trio ist in St. Pölten in Haft. Hinsichtlich der Bluttat im Thurgau besteht laut Polizei enge grenzüberschreitende Zusammenarbeit.