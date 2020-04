Polizei nimmt neunköpfige Einbrecher-Bande fest

Eine neunköpfige Bande aus Serbien hat in NÖ, der Steiermark und im Burgenland 42 Wohnungseinbrüche begangen und dabei einen Sachschaden von 77.000 Euro verursacht. Nun klickten für die Männer die Handschellen.

Bande verübte 42 Wohnhaus-Einbrüche in drei Bundesländern

Am 5. Februar nahmen niederösterreichische Kriminalisten, die u.a. mit Verbindungsbeamten in Serbien ermittelt hatten, gemeinsam mit Kollegen aus Wien ein Quartett nach einem Einbruch in Ruppersthal (Bezirk Tulln) fest. Die Männer im Alter von 20, 24, 32 und 39 Jahren waren geständig. Sie wurden in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.

Delikte ausschließlich unter der Woche bei Dämmerung begangen

Die 42 ausschließlich in der Dämmerung und an Wochentagen begangenen Einbrüche wurden laut Polizei in den Bezirken Gänserndorf (zehn), Hollabrunn (neun), Hartberg-Fürstenfeld (sechs), Krems-Land, Mistelbach und Oberwart (je drei) sowie Tulln, Korneuburg, St. Pölten (je zwei), Krems und Neunkirchen (je einer) verübt. Die Bande war durch Fenster oder Terrassentüren in die Wohnhäuser eingedrungen. In einigen Fällen wurden Tresore abtransportiert und andernorts aufgebrochen. Der von der Bande verursachte Sachschaden wurde mit 77.000 Euro beziffert.