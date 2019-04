Polizei nimmt mehrere Drogendealer in Wien fest

Am Mittwoch klickten für drei mutmaßliche Drogendealer in Wien die Handschellen.

Die Wiener Polizei führte am 10. April im Wiener Gemeindegebiet Streifen gegen die Suchtmittelkriminalität durch. Dabei wurden drei Personen beim Handel mit Suchtgift ertappt und festgenommen.

Die Festnahmen erfolgten am Praterstern sowie in der Stuwergasse und der Märzstraße. Bei den Angehaltenen handelt es sich um drei Männer (24, Stbg: Libyen; 20, Stbg: Afghanistan; 30, Stbg: Côte d’Ivoire), sie befinden sich in Haft. Darüber hinaus wurden etliche Abnehmer ebenfalls nach dem Suchtmittelgesetz angezeigt.