Polizei Mistelbach sucht nach Diebes-Trio

Die Polizei Mistelbach sucht nach zwei Männern und einer Frau, die bereits im September Geld aus einem Baumarkt gestohlen haben sollen. Das Trio arbeitete dabei augenscheinlich zusammen.

Polizisten der Polizeiinspektion Mistelbach wurden am 6. September 2019, gegen 15.30 Uhr über einen Diebstahl durch drei unbekannte Täter in einem Baumarkt in Mistelbach benachrichtigt.