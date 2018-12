Polizei konnte mehrere Taschendiebe in Wien überführen

Besonders in der hektischen Adventzeit sollte man vermehrt auf Taschendiebe achten. Der Polizei Wien gelangen am Donnerstag und Freitag in diesem Sinne Erfolge.

Am 13.12.2018 wurden in einem Supermarkt in der Nußdorfer Straße zwei Bulgaren nach einem versuchten sowie einem vollendeten Diebstahl festgenommen. Eine 71-jährige Frau schöpfte kurz vor dem Diebstahl Verdacht und zog ihre Tasche an sich, kurz danach stahlen die Tatverdächtigen aber die Geldbörse einer 90-Jährigen. Die Polizei nahm die mutmaßlichen Diebe (43 bzw. 46 Jahre alt) daraufhin fest und stellten die Geldbörse samt 230 Euro Bargeld sicher. Die Männer wurden auf freiem Fuß angezeigt.