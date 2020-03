Polizei klärt Einbruchsserie: Einzeltäter schlug 103 Mal in Wien zu

Ein Lokal-Einbrecher trieb über mehrere Monate lang in insgesamt neun Wiener Bezirken sein Unwesen. Abgesehen hatte er es auf Cafés, Gastlokale, Eisdielen und Restaurants.

Durch einen zunächst unbekannten Täter ereigneten sich zahlreiche Ein-bruchsdiebstähle in diverse Cafés, Gastlokale, Eisdielen und Restaurants. Die Delikte ereigneten sich zwischen Juli 2019 und September 2019 im 3., 4., 5., 6., 12., 14., 15., 19. und 20. Bezirk. Die Ermittler des Landeskriminalamtes stellten fest, dass der Täter in die Lokale auch mehrmalig, kurz hintereinander einbrach.

DNA-Spuren führten Wiener Polizei zu Einbrecher

Am 18. September 2019 gelang es den Beamten den Beschuldigten (34) zu lokalisieren und nach mehreren Einbrüchen in Kellerabteile in einem Lokal im 20. Bezirk festzunehmen.