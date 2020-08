Polizei hob "Sittenwächter"-Bande in Wien und Linz aus

Eine Gruppe von tschetschenischen "Sittenwächtern" wurde Mitte Juni von der Polizei in Wien und Linz festgenommen. Die Bande soll zu "westlichen" tschetschenischen Frauen gedroht und auch verletzt haben.

Der Polizei Wien ist es in Zusammenarbeit mit der Cobra und der Polizei Linz gelungen, insgesamt fünf Männer und eine Frau im Alter zwischen 19 und 37 Jahren aus Tschetschenien festzunehmen. Die Bande soll in Wien und Linz als "Sittenwächter" unterwegs gewesen sein und andere tschetschenische Familien terrorisiert haben.

Gang terrorisierte tschetschenische Familien

Die mutmaßlichen Opfer berichteten, dass ein Foto in Badebekleidung oder eine Beziehung zu einer nicht tschetschenisch stämmigen Person ausgereicht hatte, um in den Fokus dieser Gruppierung zu geraten. Nach intensiven Ermittlungen erfolgte in den Nachtstunden des 17. Juni 2020 ein koordinierter Zugriff an den Wohnungen der mutmaßlichen Täter in Wien und Linz.