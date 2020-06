Polizei ging gegen illegale Prostitution in Wien vor: 12 Anzeigen

Die Wiener Polizei ging gestern bei einer Schwerpunktaktion gegen illegale Prostitution vor. Zwölf Personen wurden angezeigt, fünf Privatwohnungen wurden polizeilich versiegelt.

Wiener Polizeibeamte führten am Dienstag eine Schwerpunktaktion in Bezug auf illegale Prostitution in Privatwohnung durch. Insgesamt wurden elf Wohnungen kontrolliert. Strafbeträge in Höhe von 6.000 Euro wurden eingehoben, zwölf Personen aus Ungarn, Bulgarien und Rumänien wurden angezeigt.