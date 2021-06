Polizei ging gegen Drogenhandel in Wien vor

Am Mittwoch klickten für zwei gesuchte Drogendealer in Wien-Meidling die Handschellen, im dritten Bezirk kassierte ein 17-jähriger Suchtmittelhändler eine Anzeige.

Am 16. Juni wurde ein nigerianischer Staatsangehöriger gegen 10.30 Uhr am Rennweg in Wien-Landstraße beimVerkauf von Kokain beobachtet. Die Polizisten fanden bei der Durchsuchung des Mannes zwei Kugeln mit dem Suchtgift vor und stellten diese sicher. Der 17-Jährige wurde auf freiem Fuß angezeigt.