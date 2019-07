Polizei fasst Tankstellen-Räuber in Wien

Nach umfangreichen Ermittlungen konnte die niederösterreichische Polizei zwei Überfälle auf Tankstellen in NÖ und Wien klären. Zwei Männer befinden sich in Haft.

Am 29. Juni wurde gegen 01.40 Uhr eine Tankstelle im Gemeindegebiet von Sieghartskirchen (Bezirk Tulln) von einem mit Hut und Halstuch maskierten Mann überfallen. Er bedrohte die Angestellten mit einer Waffe und forderte Bargeld. Der Täter konnte mit einem geringen vierstelligen Betrag flüchten, eine Fahndung der Polizei verlief negativ.

Nach intensiven Ermittlungen konnte ein 19-jähriger serbischer Staatsbürger als Beschuldigter ausgeforscht werden. Er wurde am 3. Juli gegen 19.00 Uhr in Wien-Rudolfsheim festgenommen. Ihm konnte zudem ein Raubüberfall mit einem Messer auf eine Tankstelle in Wien-Penzing vom 27. Juni zugeordnet werden.