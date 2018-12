Polizei fahndet nach Dämmerungseinbrecher in NÖ

Ein unbekannter Mann soll in den vergangenen Tagen versucht haben, in Wohnungen im Bezirk St. Pölten Land einzubrechen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein bislang unbekannter Täter steht unter dem Verdacht, am 19. Dezember 2018, gegen 17.45 Uhr, in eine Wohnung im Ortsgebiet von Purkersdorf eingebrochen zu haben. Als er jedoch von den heimkehrenden Bewohnern überrascht wurde, habe er umgehend die Flucht ergriffen.

Die vermutlich selbe Person soll auch am 20. Dezember 2018, gegen 18.20 Uhr, versucht zu haben, in eine Wohnung im Ortsgebiet von Gablitz einzubrechen. Eine in der Wohnung befindliche Person konnte den Mann jedoch bei dem Einbruchsversuch wahrnehmen, woraufhin er die Flucht ergriff.