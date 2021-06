Polizei erhielt neue Einsatzmunition

Die österreichische Polizei wird mit neuer Einsatzmunition ausgestattet. Die patronen wurden am Montag in der Sonderschießanlage des Einsatzkommandos Cobra vorgestellt.

Die Patronen, Action Austria AED im Kaliber 9mm, die am Montag in der Sonderschießanlage des Einsatzkommandos Cobra in Blumau-Neurißhof präsentiert wurden, sollen u.a. für eine schnellere Herbeiführung der Wirkung sorgen, wodurch weniger Schussabgaben erforderlich seien.