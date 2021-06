Polizei erhält im Herbst "Schnelle Reaktionskräfte"

Die Polizei in Österreich soll im Herbst "Schnelle Reaktionskräfte" (SRK) erhalten. Die Einheit soll zwischen Streifendienst und Cobra für unmittelbare Gefahrenabwehr zur Verfügung stehen.

In den Bundesländern werden Schnelle Reaktionskräfte (SRK) der Polizei installiert - in Wien gibt es eine solche Einheit mit der WEGA schon seit Jahren. Die Umsetzung soll im Herbst erfolgen, Personalausstattung und Standorte seien noch nicht abschließend festgelegt, erfuhr die APA aus dem Innenministerium. Die SRK waren von Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) u.a. als Reaktion auf den Terroranschlag in Wien am 2. November 2020 angekündigt worden.

SRK zwischen Streifendienst und Cobra

"Schnelle Einsatzkräfte" bei Gewaltverbrechen

Für Kärnten sollen laut internem Planungsstand etwa 45 Beamte als neue Spezialkräfte zum Einsatz kommen, berichtete die "Kleine Zeitung". Die SRK sollen demnach aus zwei Säulen bestehen: die Schnelle Interventionsgruppe (SIG) und die Mobile Unterstützungsgruppe (MUG). Als ziemlich sicher gelte, dass der Großteil des Personals für die SRK in dem Bundesland "von den insgesamt rund 2.300 Polizeibeamten in Kärnten gestellt werden muss. Zusätzliche Planstellen wird es, bis auf wenige Führungspositionen, keine geben".

Zum Einsatz kommen sollen die SRK, vor allem die Schnellen Interventionsgruppen, bei Straftaten mit Waffen, Gewalt in der Familie oder wenn Polizisten in Gefahr sind, also bei lebensbedrohlichen Szenarien, bei denen das Einsatzkommando Cobra noch nicht gerufen werden muss. Laut ersten Plänen könne es laut "Kleiner Zeitung" zwei SIG-Streifen mit je drei Mann geben, eine für Ober- und eine für Unterkärnten. Die Mobile Unterstützungsgruppe solle in erster Linie die Einsatzeinheit (EE) entlasten und bei Großveranstaltungen (in Kärnten etwa das GTI-Treffen, aber auch Fußballspiele usw.) oder Suchaktionen anrücken. Ähnlich wie bei den Einsatzeinheiten würden die Mitglieder der MUG auf ihren Inspektionen Dienst versehen und für Einsätze zusammengeholt werden.