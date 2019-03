Polizei-Bilanz zeigt: Weniger Dämmerungseinbrüche in NÖ

Die Polizei NÖ berichtete am Dienstag, dass die Dämmerungseinbrüche im Zeitraum 2018/19 deutlich zurückgegangen sind.

Die niederösterreichische Polizei vermeldet einen starken Rückgang bei Dämmerungseinbrüchen. Laut der am Dienstag vorgelegten Bilanz ist die Zahl derartiger Delikte im Bundesland von 1.460 (2017/18) auf 808 (2018/19) gesunken. Eine eigens eingerichtete temporäre Ermittlungsgruppe werde auch 2019/20 tätig sein, kündigte Omar Haijawi-Pirchner, Leiter des Landeskriminalamtes, an.

Bei Dämmerungs-Wohnraum-Einbruchsdiebstählen (DWE) wurden laut Polizei von 1. Oktober 2018 bis zum Montag dieser Woche 134 Wohnungen und 674 Häuser heimgesucht. In 40 Prozent der 808 Fälle sei es beim Versuch geblieben, berichtete Haijawi-Pirchner. Er verwies auf sieben DWE-Teams an den Standorten St. Pölten. Mödling und Korneuburg des Landeskriminalamtes in den Wintermonaten, die Hinweise aufarbeiten, Amtshandlungen übernehmen und nicht zuletzt “jede Menge organisierte Tätergruppen zerschlagen” würden.