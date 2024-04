Polizei bekam es mit "Scherzanrufer" zu tun

Ein vorerst unbekannter Anrufer hat am Montag am Polizeinotruf erklärt, dass er eine leblos treibende Person im Marchfeldkanal wahrnehmen konnte, teilte die Wiener Polizei am Dienstag mit.

Es wurden unter anderem Rettung und Feuerwehr alarmiert. Auch wurde mehrmals versucht, den Anrufer zu kontaktieren. Der gab vermehrt widersprüchliche Angaben und offensichtlich falsche Informationen an, so die Exekutive. Eine leblos treibende Person wurde weder an der angegebenen Örtlichkeit, noch in der nahen Umgebung gefunden. Der Anrufer soll am selben Tag sowie am Sonntag den Feuerwehrnotruf bezüglich eines Brandes in einem Stiegenhaus sowie in einem Restaurant in Wien-Floridsdorf kontaktiert haben. In beiden Fällen wurde kein Brand entdeckt. Es konnte weiters eruiert werden, dass es sich bei dem Anrufer um einen 15-Jährigen handelte. Ermittelt wird wegen des Verdachts des Missbrauchs von Notzeichen, hieß es von Seiten der Wiener Polizei.