Politischer Aschermittwoch der ÖVP: "Es lohnt sich, an eine Politik der Mitte zu glauben"

1.000 Gäste kamen zum politischen Aschermittwoch der ÖVP in Kärnten. "Es lohnt sich, an eine Politik der Mitte zu glauben", erklärte Landesparteiobmann Martin Gruber dabei.

In Klagenfurt hat am Abend die ÖVP ihren politischen Aschermittwoch zelebriert. Laut Partei waren mehr als 1.000 Gäste gekommen.

Valentinstagsgrüße bei politischem Aschermittwoch der ÖVP

Als "Überraschungssieger" der Landtagswahl im vergangenen Jahr - die ÖVP landete mit einem Plus von 1,6 Prozentpunkten auf Platz drei - angekündigt, betrat Landesparteiobmann Martin Gruber als erster Redner die Bühne. Er startete - nach den obligatorischen Valentinstagsgrüßen - auch gleich mit genau dieser Wahl: Ein Experte habe vor der Wahl kommentiert, die ÖVP in Kärnten könne einem nur leid tun. "Die einzigen, die mir am Tag nach der Wahl leidgetan haben, sind diese Experten", meinte Gruber, "allen Umfragen zum Trotz" sei man gestärkt aus der Wahl hervorgegangen.

Politischer Aschermittwoch der ÖVP



















© APA/GERT EGGENBERGER

"Wenn wir aus diesem Erfolg etwas mitnehmen, eine Lehre ziehen können, dann die: Dass man für Haltung gewählt wird", leitete Gruber über zu den aus seiner Sicht entscheidenden Fragen, wie man diese Haltung auch im Bund zeigen könne: "Durch Verantwortung statt Populismus." Damit gemeint sei "Verantwortung in der Politik, Verantwortung jedes Einzelnen und Verantwortung beim Wirtschaften im Sinne der nächsten Generation".

Politischer Aschermittwoch der ÖVP: Warnung von Gruber

Am Beispiel von Verantwortung in der Politik meinte Gruber: "Selbst ernannte Heilsbringer, die den Menschen etwas vorgaukeln, sind in Wirklichkeit Raubritter, die den Menschen die Zukunft stehlen." Er warnte vor "rechten und linken Rändern", die versuchen würden, die Grenzen zu verrücken. Konkreter wurde Gruber, als er die Herbsttour von FPÖ-Chef Herbert Kickl thematisierte, bei der aufgerufen wurde, Messer zum Wetzen mitzubringen. "Dem Druck von rechts dürfen wir nicht nachgeben", sagte Gruber, um überzuleiten: "Aber auch nicht dem Druck von links."

Es brauche auch die "Verantwortung des Einzelnen". Es könne nicht sein, dass der Staat "jedes Risiko ausgleichen" soll, dass Verordnungen "mal so, mal so, je nach Bedarf" geändert werden. "Wenn SPÖ-Bundesparteichef Andreas Babler sagt, dass das Recht auf leistbares Leben in die Verfassung gehört, dann ist das nur eine Umschreibung für: Der Staats soll's richten." Anpacken und etwas leisten, sollte hingegen das Motto lauten, so Gruber, der dafür Zwischenapplaus erntete.

Ganz im Stil einer Aschermittwochs-Rede polterte Gruber schließlich noch gegen das Binnen-I, Männer, die Frauen aus Glaubensgründen nicht die Hand geben wollen, das Martinsfest, das zum "Lichterfest" werden soll und Jugendliche mit Migrationshintergrund, die israelische Fahnen beschädigen.

Gruber: "Es lohnt sich, an eine Politik der Mitte zu glauben"

"Es lohnt sich, an eine Politik der Mitte zu glauben. Das ist es, was Österreich, Kärnten und Europa braucht und was wir mit Karl Nehammer zur Wahl stellen", schloss Gruber, der Standing Ovations erntete.