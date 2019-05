Politikexperte zur Regierungskrise: "Das ist der totale Rosenkrieg"

Die derzeitige Regierungskrise ließ sich laut Politikexperten Thomas Hofer nicht vermeiden. Von Beginn an sei klar gewesen, dass die FPÖ auf "Frontalkonfrontation" ausgehe.

Die Eskalation der Regierungskrise mit dem bevorstehenden Rücktritt der FPÖ-Minister ist nach Ansicht des Politikexperten Thomas Hofer unvermeidbar. “Das ist der totale Rosenkrieg”, sagte Hofer gegenüber der APA. Der Grund für die Eskalation sei, dass die ÖVP befürchtet habe, die FPÖ würde in der Regierung alles blockieren bzw. per Weisung Dinge umsetzen, die nicht akkordiert sind.

Für Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) sei damit die Entscheidung, ob die FPÖ bis zur Wahl in der Regierung bleibt oder nicht, “eine Wahl zwischen Pest und Cholera”. Es sei von Beginn an klar gewesen, dass die FPÖ ab der ersten Sekunde auf “Frontalkonfrontation” gehen und Verschwörungstheorien verbreiten werde. “Der Absurdität sind hier keine Grenzen gesetzt”, so Hofer. Somit gebe es keine Lösung ohne chaotische Zustände, und die Lage werde sich noch verschärfen.