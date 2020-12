"Plumpe Verschuldungspolitik": ÖVP kritisiert Wiener Budget 2021

Die Wiener ÖVP ist mit dem Budgetvoranschlag für 2021 alles andere als zufrieden. Bei der Kritik schießt man sich vor allem auf den neuen SPÖ-Regierungspartner, die NEOS, ein.

Wiener Budget: Türkise schießen sich vor allem auf Pinke ein

ÖVP-Klubobmann Markus Wölbitsch sprach von einem "in Zahlen gegossenen Dokument für gebrochene NEOS-Wahlversprechen". Die Hoffnungen, der neue Koalitionspartner werde mehr Gespür für die Wirtschaft an den Tag legen, seien enttäuscht worden. Von pinken Forderungen bezüglich Erleichterungen für Unternehmen - etwa durch das Aus für die U-Bahn- oder Luftsteuer oder durch die Schaffung von Tourismuszonen - sei nichts zu finden. Vielmehr handle es sich um eine "plumpe Verschuldungspolitik ohne Zukunftsinvestitionen".

Wobei Budgetsprecher Manfred Juraczka klarmachte, dass den Türkisen gar nicht so sehr die Neuverschuldung ein Dorn im Auge sei. "Die ist der Sache geschuldet", verwies er auf die Folgen der Coronakrise. Er sah vielmehr Fehler in der Vergangenheit: "Die Stadt hat sich durch die Schuldenpolitik der vergangenen Jahre jenen Spielraum genommen, den sie jetzt bräuchte." Der Gesamtschuldenstand habe sich von 2010 bis 2019 mehr als verdoppelt, rechnete er vor.

Mehr Corona-Hilfen von ÖVP gefordert

Von Rot-Pink wünscht sich Juraczka gar mehr Geld zur Bekämpfung der Pandemieauswirkungen. "Der Bund klotzt, Wien kleckert", sah er die türkis-grüne Regierung als Vorbild. Einzelne Maßnahmen der Stadt seien ja nicht unbedingt falsch, aber "man könnte schon ein bisschen kecker sein". Als Beispiel nannte er den so gut wie brachliegenden Stadttourismus, wo die Stadt gerade einmal 15 Mio. Euro an Hilfen anbiete. Auch bei der mit 20 Mio. Euro ausgestatteten Beteiligungs GmbH "Stolz auf Wien", mit der strauchelnden Unternehmen finanziell unter die Arme gegriffen werden soll, sei erst gut eine Mio. Euro geflossen. Es fehle an "großen Hebeln". Selbst das angekündigte 600 Mio. Euro schwere Investitionspaket sei eine "Mogelpackung", da rund die Hälfte (laut Stadt etwa 240 Mio. Euro, Anm.) vom Bund in Form der zur Verfügung gestellten Gemeindehilfen komme.