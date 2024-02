Pleite des Wiener Kindergartenbetreibers "Minibambini": Zivilprozess

Nun haben die Vorfälle rund um den privaten Wiener Kindergartenbetreiber "Minibambini" auch ein zivilrechtliches Nachspiel.

Laut "Kronen Zeitung" fordert der Masseverwalter des in Konkurs befindlichen Vereins von der Stadt finanziellen Ersatz. Der Kläger wirft der Behörde laut dem Bericht Kontrollversäumnisse vor. Diese sei also für den Millionenschaden mitverantwortlich, heißt es. Im Rathaus wies man dies zurück.

Scheinrechnungen wurden anstandslos bezahlt

Vorgebracht wurde etwa, dass eindeutige Scheinrechnungen jahrelang anstandslos bezahlt worden sein sollen. Vorerst soll es in dem Verfahren um 132.000 Euro gehen, ein erster Verhandlungstag hat bereits stattgefunden. Wie es hieß, ist aber auch bereits eine "Millionenklage" in Vorbereitung.

"Minibambini"-Kindergärten in Wien sind inzwischen geschlossen

Die "Minibambini"-Kindergärten sind inzwischen geschlossen. Im Rathaus wurde nach Bekanntwerden der Vorwürfe eine "Aktion scharf" mit verstärkten Kontrollen angekündigt. Der Opposition gingen die Maßnahmen aber nicht weit genug. Auch am Mittwoch bekräftigte etwa die Wiener ÖVP ihre Forderung nach einer Neuaufstellung der Kontrollen.

Das Rathaus betonte am Vormittag auch in einer der APA übermittelten Stellungnahme, dass zum gegenwärtigen Zeitpunkt zu einer noch nicht zugestellten Klage keine Stellungnahme abgegeben werden könne. Die im Vorfeld mitgeteilten Anschuldigungen und Vorwürfe des Masseverwalters würden aber "in keinster Weise" geteilt, wurde versichert.