Plastikkonzentration in den Meeren wird sich bis 2050 vervierfachen

Eine aktuelle Studie warnt vor einer dramatischen Verschärfung der Plastikkrise in den Weltmeeren. Die bislang dokumentierten Schäden seien beunruhigend und müssen als Warnsignal verstanden werden.

Studie warnt vor Verschärfung der Plastikkrise in den Meeren

Bis zum Ende des Jahrhunderts könnten Meeresgebiete von der zweieinhalbfachen Fläche Grönlands ökologisch riskante Schwellenwerte der Mikroplastikkonzentration überschreiten. Im Vorfeld des UN-Umweltgipfels (UNEA) forderte der WWF daher ein global verbindliches Abkommen gegen den Eintrag von Plastikmüll in die Ozeane.

Die über 2.500 ausgewerteten Studien der bisher umfassendste Meta-Studie kommen zur Prognose einer Kettenreaktion: "Die Kunststoffproduktion wird sich bis 2040 voraussichtlich mehr als verdoppeln. In der Folge vervierfacht sich größeres Makroplastik im Ozean in den nächsten 30 Jahren. Dieses zersetzt sich in immer kleinere Teile bis hin zu Mikro- und Nanoplastik. Bis zum Ende des Jahrhunderts droht die Menge des marinen Mikroplastiks um das 50-fache zuzunehmen", meinte Hain.