Planquadrat in Wien: 24 Drogenlenker aus Verkehr gezogen

Von Donnerstag um 14 Uhr bis Freitag um 2 Uhr fand ein Planquadrat der Polizei in Wien statt. Unter anderem wurden 24 Drogenlenker aus dem Verkehr gezogen und rund 200 Alko-Vortests durchgeführt.

In der Nacht auf Freitag wurde ein Planquadrat mit Fokus auf Lenker unter Suchtmittelbeeinträchtigung in Wien-Meidling und Wien-Liesing durchgeführt. Bei 24 Personen konnte Amtsärzte der LPD Wien eine Beeinträchtigung festgestellt werden. 18 Personen mussten ihren Führerschein vorläufig abgeben, der Rest besaß gar keine Lenkberechtigung. In vier Fällen konnten geringe Mengen an Suchtmitteln sichergestellt werden.