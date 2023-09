Plagiatsvorwürfe gegen Niki Popper haltlos

Die Diplom- und Doktorarbeit von Niki Popper hielt der Prüfung durch ein Plagiatsverfahren stand. Die Arbeit des prominenten Simulationsforschers hat den wissenschaftlichen Standards entsprochen.

Das Gutachten bescheinigt dass der eigene Forschungsanteil von Simulationsforscher Niki Popper, der in der Coronakrise breite Bekanntheit erlangt hatte, in jedem Fall dissertationswürdig sei und außer Frage stehe, so die TU Wien.