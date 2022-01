"Plagiatsjäger" Weber kritisiert Zadics Dissertation: "Schlechte Wissenschaft"

Der als "Plagiatsjäger" bekannte Sachverständige Stefan Weber hat die Dissertation von Justizministerin Alma Zadic wegen angeblicher Qualitätsmängel kritisiert.

Kritik an Zadics Dissertation

Kein Plagiatsvorwurf gegenüber Zadic

"Plagiatsjäger" Weber untersuchte schon Arbeiten anderer Politiker

Weber war schon in der Vergangenheit mit Kritik an den wissenschaftlichen Arbeiten einzelner Politiker hervorgetreten. 2017 entzog die Universität Graz nach derartigen Vorwürfen dem damaligen steirischen Wirtschaftslandesrat Christian Buchmann (ÖVP) seinen Doktortitel, Buchmann trat in weiterer Folge zurück. Im Jänner 2021 erklärte die damalige Arbeitsministerin Christine Aschbacher (ÖVP) ihren Rücktritt. Grund waren auch hier Vorwürfe Webers, sie habe Teile ihrer 2020 in Bratislava eingereichten Dissertation kopiert, ohne die Quellen ordentlich auszuweisen. Auch in ihrer Diplomarbeit an der FH Wiener Neustadt wollte er Plagiate entdeckt haben. Die österreichische Hochschule verzichtet nach einer Überprüfung auf eine Aberkennung des Titels, auch ihren in der Slowakei erworbenen Titel dürfte Aschbacher schlussendlich behalten.