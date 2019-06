Pkw-Zusammenstoß im Mittelburgenland: Zwei Frauen schwer verletzt

Sonntagnachmittag kam es zu einem Pkw-Frontalzusammenstoß im Bezirk Oberpullendorf. Eine Burgenländerin und eine Wienerin wurden dabei schwer verletzt.

Bei einem Frontalzusammenstoß sind am Sonntagnachmittag im Bezirk Oberpullendorf zwei Frauen schwer verletzt worden. Eine 68-jährige Burgenländerin war auf der B50 in Steinberg-Dörfl mit ihrem Auto auf die Gegenfahrbahn geraten. Dabei krachte der Wagen in den entgegenkommenden Pkw einer vierköpfigen Familie aus Wien, berichtete die Polizei am Montag.