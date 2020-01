Pkw verlor große Menge Öl: Feuerwehreinsatz in NÖ

In Maria Enzersdorf musste die Feuerwehr ausrücken, nachdem ein Pkw eine große Menge Flüssigkeit verlor.

Am Donnerstagvormittag bemerkte ein Fahrzeuginhaber in Maria Enzersdorf, dass sein Pkw Flüssigkeit verlor, die sich rasch auf der Straße ausbreitete und drohte, in den nahegelegenen Kanal zu rinnen.