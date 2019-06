Pkw und Rohbau in Brand: Wiener Feuerwehr im Einsatz

Zu mehreren Einsätzen wurde gestern die Berufsfeuerwehr Wien alarmiert: Ein Pkw stand in Flammen und es brannte in einem Rohbau.

In der Favoritner Rosiwalgasse war Mittwochabend ein Pkw in Brand geraten der unter Atemschutz mit einer Löschleitung, unter Zumischung von Löschschaum abgelöscht werden konnte.

Feuerwehr bei Baustellen- und Pkw-Brand in Wien im Einsatz

Bei einem weiteren Brand in einem in Rohbau befindlichen Gebäude in Simmering wurden die Löscharbeiten über eine Teleskopmastbühne und eine Drehleiter vorgenommen.